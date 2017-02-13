В Башкирии прокуратура выявила поборы при выделении сельхозсубсидий Фото: Андрей Старостин В Башкирии прокуратура выявила поборы при выделении сельхозсубсидий Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане прокуратура выявила поборы при выделении сельхозсубсидий. В Аургазинском районе местные чиновники вынуждали аграриев оформлять документы на получение средств господдержки в МБУ «Аургазинский информационно-консультационный центр».

Как пояснили в пресс-службе Прокуратуры РБ, стоимость предоставляемых центром услуг зависела от размера получаемой субсидии. Заявители должны были платить за услуги организации 0,7 процента от получаемой суммы.

В 2016 году все сельхозпроизводители, подавшие заявки на получение бюджетных денег, заключили договоры с этим центром. Как выяснилось, зависимость решения о выдаче средств господдержки от оформления документов в конкретной организации и размера субсидии создавала коррупционные предпосылки. На основании этого прокурор района внес главе муниципалитета представление и пресек незаконную практику.

Через несколько месяцев райсовет хотел вернуться к прежней системе навязывания услуг с помощью нового решения об установлении тарифов центра. Надзорное ведомство внесло замечание на проект документа. В итоге из него были исключены незаконные положения.