В Уфе стартовала профилактическая операция ГИБДД «Должник» Фото: автор В Уфе стартовала профилактическая операция ГИБДД «Должник» Фото: автор

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 13 февраля стартовала профилактическая операция «Должник». Она продлится до 22 февраля. В рамках мероприятий инспекторы ГИБДД будут выявлять и задерживать злостных неплательщиков штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

В городской Госавтоинспекции сообщили, что штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Неуплата штрафа в установленный срок влечет его наложение в двукратном размере либо административный арест на срок до 15 суток.

Сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Гузель Сафиуллина обратила внимание на то, что информацию по наложенным штрафам за нарушения ПДД можно получить в полку ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу (ул. Лесотехникума, 20/1 (1-й этаж), каб. № 1-08), на портале госуслуг и на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.