Молодой дуэт «Салавата Юлаева» стал победителем шведского этапа Еврохоккей-тура Фото: www.fhr.ru
Молодой дуэт «Салавата Юлаева» стал победителем шведского этапа Еврохоккей-тура
Молодой дуэт «Салавата Юлаева» стал победителем шведского этапа Еврохоккей-тура Фото: www.fhr.ru
УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В шведском Гетеборге стал известен победитель третьего этапа Еврохоккей-тура — Шведских хоккейных игр. В своеобразном финале встретились сборные России и Чехии.
В составе сборной России в этом турнире выступили игроки уфимского «Салавата Юлаева» — Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов.
Капризов в поединке с чехами сделал переломный перехват, снабдив шайбой Владимира Ткачева, который сделал пас на Анатолия Голышева, сравнявшего счет во втором периоде — 2:2. Звездным дуэтом в этой игре стали «сибиряки» Максим Шалунов и Сергей Шумаков, организовавшие три шайбы в ворота чехов — 4:2.
Россияне с тремя победами выиграли шведский этап Евротура.