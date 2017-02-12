Уфимцы прошли 85 шагов к Рами Гарипову Фото: соцсети







Уфимцы прошли 85 шагов к Рами Гарипову Фото: соцсети

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе прошла литературная акция «85 шагов к Рами Гарипову». Она была посвящена юбилейной дате — 85-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана. В фойе Союза писателей республики прошел митинг памяти.

Затем собравшиеся отправились на мусульманское кладбище. Несмотря на мороз, в акции приняли участие около 100 человек — писатели, поэты, земляки поэта из Салаватского района, студенты, учащиеся Республиканской гимназии им. Р. Гарипова, близкие. Любители поэзии прикололи к одежде значок «Рами Гарипову — 85».

На надгробие поэта были возложены цветы. Собравшиеся расположились полукругом и прочитали стихи поэта. В совместном исполнении прозвучал знаменитый стих «Туган тел».

На мемориальном мероприятии было сказано, что в ближайшее время выходит в печать сборник поэта, который увидит свет благодаря детям. Составителем выступила дочь поэта Гульнар Гарипова, художником-оформителем — Азамат Гарипов.

Юбилейные мероприятия в эти дни прошли в Уфе, Москве и Магнитогорске.