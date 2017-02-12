«Уфа-Алиса» принимает звенигородскую «Звезду» Фото: Дмитрий Слезин «Уфа-Алиса» принимает звенигородскую «Звезду» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 12 февраля, гандбольный клуб «Уфа-Алиса» сыграет домашний поединок в чемпионате женской Суперлиги России.

Соперницы — звенигордская «Звезда». Гости в середине турнирной таблицы. Уфимки не набрали до сих ни одного очка, на последнем месте.

Матч начнётся в 12 часов в ФОК «Приозёрный» на ул.Бикбая, 13.