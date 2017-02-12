Видные военачальники страны: Григорий Салманов (К 95-летию со дня рождения генерала армии)

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня отмечается 95-летие со дня рождения Григория Ивановича Салманова ‑ выдающегося военного деятеля, участника Великой Отечественной войны, нашего знаменитого земляка. Среди выходцев из Башкирии только Анатолий Квашнин имеет высокое воинское звание генерала армии.

Григорий Салманов родился 12 февраля 1922 года в селе Касимово Уфимского уезда Уфимской губернии РСФСР, в крестьянской семье. Ныне село вошло в состав Октябрьского района города Уфы, находилось оно рядом с Шакшой. Предки Салмановых когда-то были крепостными крестьянами в Полтавской губернии, затем их перевезли в Уфимскую губернию.

В начале 30-х годов прошлого столетия семья Салмановых переехала в Уфу, глава семейства Иван Салманов стал работать в местной заготконторе. В 1938 году он был необоснованно арестован, через год освобожден. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт, попал в плен, но вернулся домой.

Григорий Салманов в 1937 году окончил школу-семилетку, хотел учиться на врача-хирурга, но по настоянию отца поступил в Уфимский техникум потребительской кооперации. Одновременно начал учиться на рабфаке медицинского института, но после ареста отца был вынужден оставить учебу. После окончания техникума в 1940 году работал главным бухгалтером Покровского райпо.

В том же году был призван на срочную службу в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке. В феврале 1942 года окончил Хабаровское пехотное училище. В марте 1942 года был направлен на должность командира пулеметного взвода в составе 50-й армии Западного фронта. С апреля 1942 года являлся начальником штаба стрелкового батальона 413-й стрелковой дивизии. С июня 1943 года служил начальником оперативного отдела штаба 18-го стрелкового корпуса на Центральном фронте, затем воевал на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Был трижды ранен. В 1944 году вступил в партию.

С ноября 1945 года Григорий Салманов являлся помощником начальника штаба 65-й армии. В 1949 году он окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 1956 году ‑ Высшие академические курсы при Академии. Затем Григорий Иванович служил в Прибалтийском военном округе ‑ начальником штаба 77-го гвардейского стрелкового полка, командиром 91-го механизированного полка, начальником штаба 40-й гвардейской танковой дивизии. С 1957 по 1962 годы Григорий Салманов командовал 26-й гвардейской мотострелковой дивизией.

В 1964 году он окончил Военную академию Генерального штаба и был назначен первым заместителем начальника штаба Туркестанского военного округа. С 1967 года командовал 7-й танковой армией, затем 28-й общевойсковой армией, с ноября 1969 года ‑ Киевским военным округом. Принимал активное участие в чехословацких событиях 1968 года. В 1975 году генерал-полковник Григорий Салманов стал заместителем Главнокомандующего сухопутными войсками по боевой подготовке ‑ начальником Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск, в 1978 году ‑ командующим Забайкальским военным округом. С 1984 года являлся главным военным советником в Афганистане, руководил боевыми операциями советско-афганских войск.

Со 2 сентября 1986 года по 30 июля 1989 года Григорий Салманов ‑ начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил им. К.Е. Ворошилова. Наличие боевого опыта управления войсками позволило ему внести существенные изменения в учебный процесс по оперативно-стратегической подготовке и совершенствовать организацию преподавания боевой подготовки в стенах Академии, что заметно улучшило подготовку военных кадров высшего звена.

С 1989 года он служил военным инспектором-советником Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1992 года Григорий Иванович был уволен в отставку в звании генерала армии.

За многолетнюю службу в Вооруженных Силах страны Григорий Салманов награждался орденами Ленина, Боевого Красного Знамени (трижды), Суворова 3-й степени, Богдана Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды (трижды), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, а также иностранными орденами и медалями. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-10 созывов, кандидатом в члены ЦК КПСС и членом ЦК КПСС.

В последние годы жизни Григорий Салманов жил в Москве. К своей малой родине относился с огромной любовью, гордился ее успехами. Много лет поддерживал связи с Башкирией, посещал Уфу и республику.

Скончался Григорий Иванович 3 апреля 1993 года и похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.