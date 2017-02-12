В Башкирии Общественный совет по культуре вновь возглавил Рафаэль Шафиков

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Общественный совет по культуре вновь возглавил Рафаэль Шафиков. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Минкультуры, при котором действует общественный орган.

Рафаэль Шафиков — доцент Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, заслуженный работник культуры РБ, бывший заместитель министра культуры и национальной политики республики. Является председателем Общественного совета с 2013 года.

Бессменный заместитель председателя — директор Национального Литературного музея РБ Гульдар Муратова. В составе совета — известный кураист Роберт Юлдашев, писатели Михаил Чванов и Камиль Зиганшин, композиторы Лейла Исмагилова и Нур Даутов, художник Амин Мазитов, директор фонда В.Спивакова в РБ Артур Назиуллин, продюсер Радмир Усаев и другие деятели культуры.

Главные задачи Общественного совета по культуре — привлечение граждан, общественных организаций к решению вопросов, относящихся к установленной законодательством РФ и РБ сфере деятельности Минкультуры; содействие ведомству в подготовке предложений по выработке и реализации государственной политики республики в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования; участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан, общественных объединений и организаций по наиболее актуальным вопросам деятельности; проведение общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов министерства.

Заседает Общественный совет по культуре один раз в полгода.