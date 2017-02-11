Мотогонщик из Стерлитамака Игорь Кононов выиграл третий этап чемпионата мира

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Игорь Кононов, выступающий за тольяттинский клуб "Мега-Лада", стал победителем третьего финального этапа 52-го личного чемпионата мира по мотогонкам на льду, состоявшемся в Шадринске. В финальном заезде стерлитамаковец оставил позади чемпионов мира последних четырех лет Дмитрия Колтакова, Дмитрия Хомицевича и Даниила Иванова. За этап он набрал 20 очков из 21 возможного, уступив только раз первое место в одном из заездов уфимцу Николаю Красникову.

По итогам основной части гонки Кононов занял первое место с 14 очками, а Красников, выступающий в финале 2 по дикой карте, был вторым с 13-ю. Выиграв три заезда подряд, восьмикратный чемпион мира в дальнейшем дважды финишировал вторым — за Хомицевичем и Колтаковым.

Игорь Кононов уверенно выиграл первый полуфинал, оставив позади Иванова, Динара Валеева и австрийца Франца Цорна. Николай Красников захватил лидерство во втором полуфинале, опережая Хомицевича и Колтакова. Неожиданно в спор вмешался юный швед Джимми Олсен, который обошел всех россиян и первым вошел во второй поворот. Не сумев воспользоваться такой удачей, он тут же стал жертвой борьбы между тремя чемпионами мира, которые буквально смели его с пути. Виновником падения шведа рефери признал Красникова и исключил его из перезаезда.

В перезаезде Олсен хотя и стартовал, но был вынужден сойти с дорожки из-за боли в руке: оказалось что при падении произошел перелом со смещением. Чемпионат мира для него досрочно закончился; впрочем в прошлом году на чемпионате Европы в Уфе Олсен тоже быстро "поломался" — уже в четвертом заезде.

Результаты третьего финального этапа чемпионата мира (первого дня финала 2): 1. Игорь Кононов — 20; 2. Дмитрий Колтаков — 17; 3. Дмитрий Хомицевич — 14; 4. Даниил Иванов — 12; 5. Николай Красников — 13; 6. Динар Валеев (все — Россия) — 13; 7. Франц Цорн (Австрия) — 9;...

После трех этапов Колтаков имеет 54 очка, Хомицевич - 50, Кононов - 48, Иванов - 42, Валеев - 40, Цорн - 32, Олсен - 20; ... Четвертый этап пройдет в Шадринске в воскресенье 12 февраля.

Кстати, накануне финала 2 шадринский стадион "Торпедо" получил лицензию ФИМ на проведение чемпионата мира на три года.