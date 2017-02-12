На концерте в Уфе финалисту телепроекта «Голос» Александру Панайотову зрители подарили 10 литров меда Фото: фото автора На концерте в Уфе финалисту телепроекта «Голос» Александру Панайотову зрители подарили 10 литров меда Фото: фото автора

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На концерте в Уфе финалисту телепроекта «Голос» Александру Панайотову зрители подарили 10 литров меда. Об этом певец написал на своей страничке в «Инстаграм». «Это что-то нереальное! Потрясающий прием!». Между выступлениями любимец публики признался, что выступает на уфимской сцене не в первый раз. Он рассказал, что был в башкирской столице в рамках турне в составе проекта «Народный артист».

Вместе с Панайотовым в этом вечере приняли участие Михаил Житов и его группа Vougal, Сардор Милано, Торнике Квитатиани, Кайрат Примбердиев. Последний признался, что Уфа очень напоминает ему его родной город Бишкек.

Звезды шоу исполнили композиции, которые полюбились зрителям за время телетрансляций и новые произведения.

Музыканты были приятно удивлены гостеприимством и радушием уфимцев. Они поблагодарили публику за подарки: башкирский мед и чак-чак.

Победительница V сезона телешоу Дарья Антонюк, заявленная в афише, в Уфу приехать не смогла в связи с проблемами со здоровьем. С ней была организована громкая связь по телефону, во время которой она обещала выступить в столице республики с сольным концертом.