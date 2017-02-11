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11 февраля Суббота

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Уфимский «юлаевец» Капризов оформил хет-трик за сборную в победном матче с хозяевами Шведских хоккейных игр

СПОРТ

Уфимский «юлаевец» Капризов оформил хет-трик за сборную в победном матче с хозяевами Шведских хоккейных игр Фото: www.fhr.ru

Уфимский «юлаевец» Капризов оформил хет-трик за сборную в победном матче с хозяевами Шведских хоккейных игр Фото: www.fhr.ru

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Завершился второй игровой день на этапе Еврохоккей-тура — Шведских хоккейных играх.

Сборная России обыграла хозяев этапа — шведов — 4:2. Три шайбы в ворота скандинавов отправил игрок уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов. В игре также принял участие его одноклубник Захар Арзамасцев.

Россияне вышли на чистое первое место ШХИ, одержав две победы и набрав шесть очков.

По три очка имеют шведы и чехи, обыгравшие сегодня неожиданно легко сборную Финляндии — 7:1.

Для победы на этом этапе сборной России достаточно 12 февраля не проиграть Чехии в основное время.

Теги: Хоккей,Еврохоккей-тур
 
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