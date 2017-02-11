Уфимский «юлаевец» Капризов оформил хет-трик за сборную в победном матче с хозяевами Шведских хоккейных игр Фото: www.fhr.ru
Уфимский «юлаевец» Капризов оформил хет-трик за сборную в победном матче с хозяевами Шведских хоккейных игр
Уфимский «юлаевец» Капризов оформил хет-трик за сборную в победном матче с хозяевами Шведских хоккейных игр Фото: www.fhr.ru
УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Завершился второй игровой день на этапе Еврохоккей-тура — Шведских хоккейных играх.
Сборная России обыграла хозяев этапа — шведов — 4:2. Три шайбы в ворота скандинавов отправил игрок уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов. В игре также принял участие его одноклубник Захар Арзамасцев.
Россияне вышли на чистое первое место ШХИ, одержав две победы и набрав шесть очков.
По три очка имеют шведы и чехи, обыгравшие сегодня неожиданно легко сборную Финляндии — 7:1.
Для победы на этом этапе сборной России достаточно 12 февраля не проиграть Чехии в основное время.