В Уфе очистили от снежного наката улицу Валиди Фото: администрация Уфы
В Уфе очистили от снежного наката улицу Валиди
В Уфе очистили от снежного наката улицу Валиди Фото: администрация Уфы
УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе коммунально-жилищные службы Кировского района проводят очистку главных транспортных магистралей. В ночь на субботу была приведена в порядок вся улица З. Валиди от Монумента Дружбы до Телецентра. Колонна техники из трех комбинированных дорожных КАМАЗов, грейдера и трактора устранила колейность и снежный накат. Работы на оживленной в любое время суток улице проводились без перекрытия движения. Также были очищены улицы Цюрупы и Менделеева, сообщили в муниципалитете.