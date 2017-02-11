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В Уфе очистили от снежного наката улицу Валиди

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В Уфе очистили от снежного наката улицу Валиди Фото: администрация Уфы

В Уфе очистили от снежного наката улицу Валиди Фото: администрация Уфы

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе коммунально-жилищные службы Кировского района проводят очистку главных транспортных магистралей. В ночь на субботу была приведена в порядок вся улица З. Валиди от Монумента Дружбы до Телецентра. Колонна техники из трех комбинированных дорожных КАМАЗов, грейдера и трактора устранила колейность и снежный накат. Работы на оживленной в любое время суток улице проводились без перекрытия движения. Также были очищены улицы Цюрупы и Менделеева, сообщили в муниципалитете.

Теги: жкх,снег,уборка
 
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