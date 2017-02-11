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11 февраля Суббота

Уфа   °

В Уфе из-за аварии закрыли для проезда участок ул. Губайдуллина — пр. Салавата Юлаева

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе из-за аварии закрыли для проезда участок ул. Губайдуллина — пр. Салавата Юлаева Фото: администрация Уфы

В Уфе из-за аварии закрыли для проезда участок ул. Губайдуллина — пр. Салавата Юлаева Фото: администрация Уфы

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе оперативно устраняют последствия аварии на магистральном водопроводе. Утром 11 февраля на улице Губайдуллина прорвало трубу с горячей водой. Участок улицы от перекрестка с ул. Ст. Злобина до пересечения с проспектом Салавата Юлаева закрыт для транспорта, движение регулируют автоинспекторы.

«Ситуация находится под контролем городских властей, муниципалитет координирует работу всех задействованных служб. Причины инцидента выясняются. В связи с перекрытием дороги просим выбирать альтернативные маршруты движения», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Теги: жкх,аварии,дорожное движение
 
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