В Уфе столкнулись «Шевроле», «Субару» и «Фольксваген» Фото: УГИБДД МВД по РБ В Уфе столкнулись «Шевроле», «Субару» и «Фольксваген» Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе столкнулись три иномарки. ДТП произошло на улице Сельской Богородской по вине 43-летнего водителя Chevrolet Cruze, который выехал на встречную полосу. Машина въехала в Subaru Legacy, который вел 47-летний уфимец, и в Volkswagen Polo под управлением 31-летней водительницы. В результате аварии травмы получил водитель «Субару».

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали более 4 тысяч нарушений. 83 водителя задержаны за «пьяную» езду, сообщили в республиканской автоинспекции.