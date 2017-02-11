В башкирском Октябрьском уничтожили 300 кг санкционных польских груш Фото: Россельхознадзор по РБ
В башкирском Октябрьском уничтожили 300 кг санкционных польских груш
В башкирском Октябрьском уничтожили 300 кг санкционных польских груш Фото: Россельхознадзор по РБ
УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В башкирском городе Октябрьском уничтожили почти 300 кг санкционных груш. Подкарантинный товар был обнаружен на одной из оптовых баз в ходе проверки, сообщили в республиканском управлении Россельхознадзора. На партию груш из Республики Польши отсутствовали фитосанитарные и другие сопроводительные документы. Фрукты были изъяты и уничтожены путем раздавливания с применением фото- и видеосъемки, указали в ведомстве.