Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России в 2016 году Фото: tour02.ru Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России в 2016 году Фото: tour02.ru

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башкортостан в 2016 году посетило 1,4 миллиона туристов. Республика вошла в первую десятку регионов России по популярности внутреннего туризма. Об этом сообщает агентство «ТурСтат», составившее рейтинг самых популярных городов и регионов страны для внутреннего туризма, а также самые популярные зарубежные страны у российских туристов в минувшем году. Рейтинг составлен по данным региональных администраций и туристических офисов зарубежных стран. Башкортостан также вошел в первую пятерку регионов по темпам роста внутреннего туризма.

Краснодарский край, Подмосковье и Крым стали лидерами внутреннего туризма в 2016 году. Кубань посетило 15,8 миллионов туристов, Московскую область — 12,5 миллионов туристов, а Крым — 5,6 миллионов.

Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными у туристов городами. Москву посетило 17,5 миллионов туристов, Санкт-Петербург — 6,9 миллионов, Сочи — 6,5 миллионов человек.

Абхазия, Таиланд и Грузия стали лидерами выездного туризма из России. Абхазию посетило 1,5 миллиона туристов из России, а Таиланд и Грузию — более 1 миллиона россиян.