11 февраля отмечает юбилей народный артист Башкирии Фадис Ганиев Фото: afisha.yandex.ru 11 февраля отмечает юбилей народный артист Башкирии Фадис Ганиев Фото: afisha.yandex.ru

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня свой знаменательный юбилей отмечает Фадис Рахимьянович Ганиев ‑ известный певец, уже много лет радующий зрителей прекрасными песнями. Он родился 11 февраля 1967 года в деревне Муллино Бураевского района Башкирской АССР, в крестьянской семье.

Фадис рос и воспитывался в семье, где все ‑ и взрослые, и дети ‑ любили петь, с особенным удовольствием исполняли народные песни. Со школьных лет он активно участвовал в художественной самодеятельности, сначала пел в хоре, вскоре стал солистом. В 1982 году, еще будучи учеником 8-го класса, Фадис Ганеев стал одним из самых юных лауреатов республиканского конкурса вокалистов им. Г. Альмухаметова.

Когда Фадис поступил в Уфимский государственный институт искусств, он обучался в классе выдающегося педагога Миляуши Муртазиной, которая окончательно поставила ему голос. Еще будучи студентом, Фадис Ганеев много выступал, его имя уже было хорошо известно зрителям. Голос певца ‑ выразительный тенор мягкого и теплого тембра ‑ исключительно подошел для исполнения башкирских и народных песен. Редкая артистичность, умение держаться на сцене и находить контакт со зрителем обусловили популярность Фадиса Ганиева.

После окончания УГИИ в 1989 году Фадис Ганиев начал свою трудовую деятельность в качестве солиста-вокалиста Башкирской государственной филармонии (ныне БГФ им. Х. Ахметова). С 1992 года работал в Стерлитамакской государственной филармонии и эстадной бригаде концерна «Планета», затем вновь продолжил деятельность в Башкирской филармонии.

За годы своей плодотворной деятельности артист создал обширный репертуар, куда вошли народные песни, произведения башкирских и татарских композиторов. Фадис Ганиев является исполнителем популярных песен и романсов известных композиторов Рустема Яхина, Салавата Низаметдинова, Нура Даутова, Салиха Сайдашева, Розы Сахаутдиновой, Урала Рашитова и других. Его первое исполнение песни «Әйтмә һин ауыр һүҙ» Ризвана Хакимова стало для него своеобразной «визитной карточкой». После этой песни к Фадису Ганиеву пришла неожиданная популярность, его стали узнавать зрители. Запоминающе исполнил певец песни «Уфтанма», «Кейек ҡаҙҙар», «Илама, ярһыма», «Хуш, аулым» и другие. В исполнении Фадиса Ганиева по-особому прозвучали популярные башкирские и татарские песни «Уйыл», «Сәлимәкәй», «Ах, Ырымбур ҡала», «Шахта», «Сарман», Хәмдиә»...

Богатый репертуар, постоянный творческий поиск, активная пропаганда национального музыкального искусства позволили Фадису Рахимьяновичу завоевать признание не только у нас в республике, но и далеко за ее пределами, а также за рубежом. За последние годы им подготовлено более 10 сольных программ, которые позволили в полной мере продемонстрировать яркие актерские способности, искрометное обаяние и большой творческий потенциал певца.

Огромной любовью зрителей пользуются театрализованные шоу-программы «Любовный треугольник», «Бәхет ҡошо һин икән», «Яҙмышмы, әллә яңылышмы... » и другие, где Фадис Ганиев вновь удивил почитателей его таланта и мастерством. Неизменным успехом пользуется уникальный творческий тандем Фадиса Ганиева и Лилии Биктимировой.

Фадис Рахимьянович участвовал в днях Республики Башкортостан в Москве (1997, 2007), Турецкой Республике (Стамбул, 2006). В 2008 году он с большим успехом выступил на народном празднике «Петербургский сабантуй» (С.-Петербург, 2008).

За большие заслуги в области культуры Фадис Ганиев удостоен почетных званий заслуженного и народного артиста Республики Башкортостан. Является победителем Всесоюзного конкурса исполнителей «Татарская песня» (Казань, 1991) и лауреатом телевизионного фестиваля «Хрустальный соловей» в номинации «Певец года».