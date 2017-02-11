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11 февраля Суббота

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В Башкирии началась подготовка к весеннему половодью

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане началась подготовка к весеннему половодью. Как сообщили в пресс-службе Правительства Башкортостана, Премьер-министр республики Рустэм Марданов подписал распоряжение об организации комплекса противопаводковых мероприятий в период весеннего половодья 2017 года. В феврале во всех городах и районах пройдут командно-штабные тренировки с отработкой вопросов оповещения населения об угрозах или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Будет организована авиационная гамма-съемка снежного покрова по бассейну рек Белой и Урал. Предварительные прогнозы по запасам воды в снежном покрове составят к середине марта. По мере необходимости будут подготовлены передвижные отряды из бригад взрывников для ликвидации ледовых заторов. Республиканскую противопаводковую комиссию возглавил заместитель Премьер-министра Правительства РБ Марат Магадеев.

Теги: паводок
 
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