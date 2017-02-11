Экономика Башкирии взяла в прошлом году кредитов на 634,2 млрд рублей

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Совокупный объем кредитов, выданных экономике республики, включая юридических и физических лиц, в 2016 году составил 634,2 млрд рублей. Это на 4,8 процента больше, чем за 2015 год. Данные предоставлены Отделением Нацбанка по РБ Уральского главного управления ЦБ РФ.

Остаток задолженности по кредитам экономике снизился на 5 процентов по сравнению с предыдущим периодом (по России — снижение на 3,8) и на 1 января 2017 составил 637,2 млрд руб. Доля просроченной задолженности по кредитам экономике выросла за год на 0,3 п.п. до 5,3 процентов и составила 33,7 млрд руб. (по России – рост c 7,1 до 7,2).

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2016 году, составил 457 млрд рублей, что на 2,3 процента ниже показателей 2015 года. Остаток задолженности по кредитам юрлицам и ИП на 1 января 2017 составил 357,1 млрд рублей, снизившись на 10,7 процентов (по России – снижение на 5,6). Уровень просроченной задолженности в этом сегменте на 1 января 2017 года составил 2,4 процента, показав незначительный рост по сравнению с 2015 годом на 0,3 п.п. (по РФ этот показатель вырос на 0,1 п.п. и составил 6,9 процентов).

В 2016 году сохранилось положительное сальдо между размещенными и привлеченными средствами, т.е. вложения в экономику региона превышают объёмы привлеченных здесь ресурсов. На 1 января 2017 разница составила 156,7 млрд рублей.