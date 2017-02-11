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Юные духовики Башкирии стали лучшими на Всероссийском конкурсе в Казани

КУЛЬТУРА

Юные духовики Башкирии стали лучшими на Всероссийском конкурсе в Казани Фото: dic.academic.ru

Юные духовики Башкирии стали лучшими на Всероссийском конкурсе в Казани Фото: dic.academic.ru

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Воспитанники Республиканской гимназии-интерната имени Газиза Альмухаметова стали лучшими на Всероссийском конкурсе ансамблей духовых и ударных инструментов для учащихся музыкальных школ и средних учебных заведений, прошедшем в Казани. Юные музыканты Уфы — лауреаты I и lll степеней. Председатель и члены жюри отметили высокий уровень подготовки учащихся гимназии, работу преподавателей, программу исполненных произведений на конкурсе.

Наставникам лауреатов вручили дипломы "За педагогическое мастерство", а директору РГИ им.Г.Альмухаметова Эльмире Сафиной благодарность.

По данным Министерства образования РБ, в конкурсе приняли участие 25 коллективов из Казани, Уфы, Новомосковска, Ижевска, Набережных Челнов, Альметьевск, Глазова, Йошкар-Олы, Чайковского.

Кроме этого, в рамках мероприятия был подписан договор о творческом и трудовом сотрудничестве с Казанской государственной консерваторией имени Н. Г. Жиганова.

Теги: конкурсы,РГИ им.Г.Альмухаметова
 
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