В Иглинском районе Башкирии чествовали лучших работников агропромышленного комплекса Фото: администрация Иглинского района

















В Иглинском районе Башкирии чествовали лучших работников агропромышленного комплекса Фото: администрация Иглинского района

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

По итогам 2016 года лучшим комбайнером Иглинского района стал Валерий Силатьев, занявший третье место в республиканском конкурсе аграриев. Он получили сертификат на 300 тысяч рублей на приобретение легкового автомобиля.

Труд комбайнера отмечен на заседании Совета муниципального района в котором принял участие вице-премьер Правительства Башкортостана — министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев, главы сельских поселений, представители общественных организаций и районные активисты.

Было отмечено, что в прошлом году район добился весомых результатов во всех сферах деятельности, что благоприятно отразилось на социально-экономическом развитии территории в целом.

По итогам 2016 года Иглинский район занимает второе место по вводу в эксплуатацию жилья в республике. Введено более 65 коммерческих объектов. В районе зарегистрировано 1833 субъекта малого предпринимательства. Объем продукции, товаров и услуг, произведенных ими превышает 2,7 млрд рублей. Розничный товарооборот достиг более 3,7 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал превысили 2,5 млрд рублей, — сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации муниципалитета.