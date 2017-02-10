Рустэм Хамитов провёл совещание с главами муниципалитетов по вопросам повышения рождаемости Фото: Олег Яровиков





Рустэм Хамитов провёл совещание с главами муниципалитетов по вопросам повышения рождаемости Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

10 февраля в Доме Правительства республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам демографии и повышения рождаемости в регионе. В нём приняли участие члены Правительства РБ, представители министерств и ведомств, руководители муниципальных районов и городских округов республики.

Глава республики отметил, что демографические показатели являются ключевыми для оценки работы власти любого уровня.

– По итогам прошлого 2016 года в республике родилось 55 708 детей. В 2015 году новорожденных было 59 028. В процентном отношении это минус 5,5 процента. По результатам снижения темпа падения рождаемости мы, к сожалению, оказались в числе худших регионов страны, – сказал Рустэм Хамитов. – И это не просто цифры. За ними, собственно говоря, наши следующие поколения и будущее Башкортостана.

В снижении показателей важную роль играют объективные факторы. Это и уменьшение количества женщин фертильного возраста, и то, что многие семьи откладывают рождение детей на более поздние сроки.

– Мы должны быть готовы к тому, что дальше эти процессы будут только нарастать, а рождаемость, к сожалению, будет снижаться. Но такие темпы, которые мы видели в 2016 году с точки зрения снижения рождаемости, являются для нашей республики недопустимыми, – подчеркнул руководитель региона. – Считаю, что это стало результатом явных промахов, недочётов в работе не только Правительства республики, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, ряда других государственных структур, но и муниципалитетов, служб и организаций – всех, кто имеет прямое отношение к демографическим показателям.

По словам Рустэма Хамитова, на республиканском и муниципальном уровне недооценивают важность проблемы.

– Отсутствуют анализ ситуации, прогнозирование её развития. Нет выявления причин ухудшения показателей, продуманных мер по их упреждению. Можно сказать, что нет системной оценки эффективности деятельности ни республиканских органов власти, ни местного самоуправления на этом направлении, – отметил Глава Башкортостана. – На территориях, в которых вопросы демографии фактически пущены на самотёк, молодежь уезжает, население стареет, численность населения в муниципалитетах сокращается. Если за показатели смертности основную ответственность несёт здравоохранение и Министерство труда и социальной защиты населения, то за низкую рождаемость, миграционную убыль отвечаете вы, уважаемые главы муниципалитетов.

Для оперативного решения вопросов демографии в республике создана межведомственная рабочая группа, которой до 1 марта поручено разработать проект плана по повышению рождаемости в Башкортостане на период 2017-2020 годов.

Кроме того, Глава республики сообщил, что в ближайшее время будет подписан Указ о единовременных социальных выплатах молодым семьям в размере 300 тысяч рублей на улучшение жилищных условий при рождении первого ребенка.

О причинах недостижения целевых демографических показателей и мерах, направленных на их выполнение, доложили руководители Буздякского, Краснокамского, Зилаирского, Шаранского и Фёдоровского районов.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подчеркнул, что через полгода состоится повторное совещание по вопросам демографии, и если ситуация не начнёт меняться, будут приняты соответствующие кадровые решения.