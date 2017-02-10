В Башкортостане создана межведомственная рабочая группа по вопросам демографии Фото: Олег Яровиков В Башкортостане создана межведомственная рабочая группа по вопросам демографии Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

10 февраля в ходе совещания с главами муниципалитетов Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам демографии и повышения рождаемости в республике.

– Эту рабочую группу возглавит Салават Талгатович Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства, – сказал руководитель региона. – В состав этой группы войдут заместители министра финансов, министра земельных и имущественных отношений, министры образования, сельского хозяйства, руководитель агентства по печати и средствам массовой информации, заместители министра труда и социальной защиты, первый заместитель министра здравоохранения, первый заместитель министра промышленности, заместитель председателя Государственного комитета республики по строительству и архитектуре, заместитель министра молодёжной политики и спорта, представители общественных организаций.

Согласно распоряжению, до 1 марта 2017 года рабочей группе поручено разработать и внести в Правительство республики проект плана по повышению рождаемости в Башкортостане на период 2017-2020 годов.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Администрацию Главы Республики Башкортостан.

– Такие же рабочие группы нужно создавать во всех муниципалитетах, давать соответствующие поручения своим заместителям, чтобы работа по нормализации демографической ситуации в республике развивалась широким фронтом, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Нужно системно и целенаправленно заниматься всеми этими проблемными вопросами, вплотную работать с населением, своевременно решать возникающие задачи. Это и называется грамотно, эффективно управлять территорией. У каждого из вас на столе должен лежать грамотный анализ демографических процессов, прогноз их развития по всем населённым пунктам на годы вперед. Без понимания общей картины, изучения ключевых факторов невозможно улучшать ситуацию на местах.