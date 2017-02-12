В Башкирии бесплатную выписку из ЕГРН можно получить в течение двух дней - Росреестр по РБ Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии бесплатную выписку из ЕГРН можно получить в течение двух дней - Росреестр по РБ
В Башкирии бесплатную выписку из ЕГРН можно получить в течение двух дней - Росреестр по РБ Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.
Управление Росреестра по Башкортостану напоминает, что к заявлению о пересмотре кадастровой стоимости объекта недвижимости вместо справки прилагается выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Данная услуга бесплатная. Она предоставляется в Комиссию об оспаривании кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по РБ через пункты МФЦ по запросам любых лиц в срок не более трех рабочих дней. Документы также принимаются в филиалах Федеральной кадастровой палаты республики.