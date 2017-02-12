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В Башкирии бесплатную выписку из ЕГРН можно получить в течение двух дней - Росреестр по РБ

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии бесплатную выписку из ЕГРН можно получить в течение двух дней - Росреестр по РБ Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии бесплатную выписку из ЕГРН можно получить в течение двух дней - Росреестр по РБ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Управление Росреестра по Башкортостану напоминает, что к заявлению о пересмотре кадастровой стоимости объекта недвижимости вместо справки прилагается выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Данная услуга бесплатная. Она предоставляется в Комиссию об оспаривании кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по РБ через пункты МФЦ по запросам любых лиц в срок не более трех рабочих дней. Документы также принимаются в филиалах Федеральной кадастровой палаты республики.

Теги: кадастровая стоимость,росреестр,егрн,недвижимость
 
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