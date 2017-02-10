В Башкортостане построят завод по глубокой переработке зерна Фото: Олег Яровиков В Башкортостане построят завод по глубокой переработке зерна Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В 2017 году в Уфимском районе республики планируется строительство завода по глубокой переработке зерна. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на расширенном совещании, посвященном итогам деятельности агропромышленного комплекса за 2016 год и задачам на 2017 год.

Мощность завода составит около 40 тысяч тонн зерна в год. Предприятие планирует выпускать глютен кормовой, сахара декстрозно-фруктозные, белково-витаминно-минеральные концентраты и другую продукцию, на которую имеется высокий спрос.

По словам руководителя региона, аналогичных крупных заводов в Башкортостане на сегодняшний день нет, хотя глубокая переработка зерна способна обеспечить высокую динамику роста сельхозпроизводства.

– В стране сейчас острый дефицит производства высококачественного зерна, в первую очередь – твёрдой пшеницы. У нас есть хорошие возможности, чтобы освоить и развивать это направление, – отметил Рустэм Хамитов. – В последние годы площади под твёрдые сорта увеличиваются. В 2015 году посеяно 30 тысяч га, произведено 54 тысячи тонн, в прошлом году – уже почти 40 тысяч га и произведено 70 тысяч тонн. В этом году планируется посеять 44 тысячи га и получить более 80 тысяч тонн. Качественное сырьё активно приобретают производители макаронных изделий, но все они – за пределами нашей республики. Нужно налаживать собственную глубокую переработку твёрдой пшеницы. Это может стать хорошим стимулом для развития зернового сегмента АПК, особенно в районах Зауралья.