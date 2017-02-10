Рустэм Хамитов: «Важной задачей для республики является перестройка агропроизводства по принципу зонального районирования» Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов: «Важной задачей для республики является перестройка агропроизводства по принципу зонального районирования» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Для достижения высоких результатов в сельском хозяйстве республики необходимо опираться на достижения современной науки, в том числе внедрять зональное районирование. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на расширенном совещании, посвященном итогам деятельности агропромышленного комплекса за 2016 год и задачам на 2017 год.

– Важной задачей для республики является перестройка агропроизводства по принципу зонального районирования. Серьёзные исследования в этой части наши учёные провели ещё в 1960-70-х годах. Внедрение разработанных тогда научных подходов, методик позволяло производить то, что лучше всего подходило к местным условиям, давало хороший результат, – сказал руководитель региона. – Нужно в каждом муниципалитете на основе грамотного анализа определить для хозяйств наиболее перспективные и конкурентоспособные виды продукции, «завязать» на них всю производственную цепочку.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что в республике имеется неплохая научная база, но от неё нужна бóльшая отдача. В частности, аграрии региона по-прежнему закупают в других регионах дорогие семена, которые зачастую не адаптированы к нашим климатическим условиям, а подготовленной в Башкортостане альтернативы им нет.

– Сегодня нужно опираться не только на агрономическую, но и на экономическую науку – учиться считать, как сэкономить, как получить высокую добавленную стоимость продукции, – отметил Глава Башкортостана. – Надо активнее изучать рынок и осваивать производство востребованных высокомаржинальных культур, тех, которые дают значительные доходы.

При этом, по словам Рустэма Хамитова, сотни тысяч гектаров земель, на которых можно выращивать востребованные культуры, сегодня не используются.

– У нас в муниципалитетах на огромных площадях сельхозземель не могут найти эффективных собственников. Хотя земля – это важнейший источник доходов в районные бюджеты, место приложения инвестиций, – сказал руководитель республики. – Вопрос о нерадивом отношении к земле должен быть окончательно закрыт. Тех, кто не использует её по назначению, будем штрафовать. Но этого мало. Мы эту землю будем изымать и продавать через аукционы. Пока в землепользовании не будет наведён порядок, ни о каком увеличении сельхозпроизводства речи быть не может.