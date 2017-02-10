В Башкирии растут продажи полисов е-ОСАГО

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане растет количество тех, кто заключил договор ОСАГО в электронном виде. За январь 2017 года в России было оформлено 190 тысяч электронных договоров ОСАГО, из которых четыре тысячи пришлись на республику.

За весь прошлый год в регионе было продано немногим более 8,5 тысячи полисов ОСАГО в электронном виде.

«Услуга в электронном виде работает, — подчеркнул управляющий Отделением Национального банка по РБ Уральского Главного управления Банка России Марат Кашапов. — Мониторинг сайтов страховых компаний показывает, что этот сервис действительно предоставляется. Однако, поскольку пока это новый вид услуг и граждане впервые с ним сталкиваются, то возникает много нареканий по технической стороне вопросов, непонимания, как работать в этом сервисе. Разъяснительная работа в этом смысле ведется и страховыми компаниями, и нами. Если по каким-то причинам электронный сервис не работает, и этому есть подтверждение, то Центральный банк, конечно, будет разбираться в этой ситуации и принимать соответствующие меры».

По его словам, Нацбанк сейчас практически не получает обращений граждан о навязывании дополнительных страховых услуг при оформлении полисов ОСАГО или отказе в заключении договора.

«Это не означает, что проблема в области страхования снята. К сожалению, имеется другая проблематика, которая занимает сейчас значительный удельный вес — это коэффициент безаварийной езды. По этому поводу есть жалобы со стороны страхователей, по каждой из которых мы разбираемся», — сообщил журналистам глава Национального банка РБ.

Для того чтобы убедиться в обоснованности применяемого коэффициента, подтвердить основания для применения более льготного коэффициента, необходимо обратиться в страховую компанию либо на сайт Российского союза автостраховщиков.

«Часто бывают технические, операционные ошибки, с которыми приходится работать, — пояснил Марат Кашапов. — В тех случаях, когда усматриваются нарушения со стороны страховых компаний, к ним могут быть применены административные санкции. Если такие нарекания возникают, то любой гражданин может обратиться к нам в Нацбанк или в интернет-приемную Банка России».