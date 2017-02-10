В Уфе очистили остановки от уплотненного снега Фото: администрация Уфы В Уфе очистили остановки от уплотненного снега Фото: администрация Уфы

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кировском районе Уфы остановки общественного транспорта очистили от уплотненного снега. На уборке были задействованы тракторы, мини-погрузчики, самосвалы. Кроме того, работники муниципального учреждения по благоустройству собрали и вывезли бытовой мусор.

От снега освобождены остановки у Монумента Дружбы, «Президент-отеля», возле Института профзаболеваний и другие. Работа по очистке ООТ будет продолжаться, проинформировали в администрации Кировского района.