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В Уфе очистили остановки от уплотненного снега

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В Уфе очистили остановки от уплотненного снега Фото: администрация Уфы

В Уфе очистили остановки от уплотненного снега Фото: администрация Уфы

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кировском районе Уфы остановки общественного транспорта очистили от уплотненного снега. На уборке были задействованы тракторы, мини-погрузчики, самосвалы. Кроме того, работники муниципального учреждения по благоустройству собрали и вывезли бытовой мусор.

От снега освобождены остановки у Монумента Дружбы, «Президент-отеля», возле Института профзаболеваний и другие. Работа по очистке ООТ будет продолжаться, проинформировали в администрации Кировского района.

Теги: благоустройство,уборка снега
 
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