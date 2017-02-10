В Уфе больше половины работающих получают «белую» зарплату

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе 55 процентов работающих получают официальную зарплату. Это выяснилось в ходе социологического опроса, проведенного по заказу городской администрации. 13 процентов респондентов сообщили, что постоянно получают «серые» зарплаты, еще 17 процентов — о периодическом использовании «серых» схем на их предприятиях.

По данным, озвученным на заседании рабочей группы по легализации трудовых отношений, 47 процентов опрошенных работают на постоянной работе по трудовому или гражданско-правовому договору. По устной договоренности работают восемь процентов. Индивидуальной деятельностью или частным предпринимательством без наемных работников заняты 12 процентов респондентов. Предпринимательством с участием наемных работников заняты 3,4 процента. Доля неработающих составила 24 процента.