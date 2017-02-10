Победители викторины «Заповедный Башкортостан – Родина моя» смогут бесплатно посетить природные парки Башкирии Фото: с сайта http://npbashkiria.ru/ Победители викторины «Заповедный Башкортостан – Родина моя» смогут бесплатно посетить природные парки Башкирии Фото: с сайта http://npbashkiria.ru/

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Башкортостана объявили о начале проведения заочной республиканской викторины «Заповедный Башкортостан – Родина моя». Участвовать может любой желающий.

Викторина проводится с целью привлечения внимания населения к деятельности ООПТ, проблемам сохранения окружающей среды, расширению знаний жителей республики о географии, биологии и краеведении. 40 вопросов викторины размещены на сайтах организаторов, в том числе национального парка «Башкирия». Ответы будут приниматься до 15 марта по адресу: Белорецкий район, д. Реветь, Центральная усадьба Южно-Уральского ГПЗ или по электронной почте: revet_zapoved@mail.ru. «Присланные ответы будем оценивать по таким критериям, как точность и логичность, отсутствие фактических ошибок, полнота раскрытия темы, умение пользоваться научно-справочными материалами, грамотность, аккуратность оформления, — пояснила замдиректора по экопросвещению национального парка «Башкирия» Ольга Ризаева.

Участники, которые займут первые три места, получат пригласительные билеты в любой из ООПТ республики, а также дипломы и памятные призы. Например, Национальный парк «Башкирия» подарит победителю конную верховую прогулку по маршруту «Дом пасечника» на двоих. Воспользоваться призом можно будет в течение всего лета. Заповедник «Шульган-Таш» предоставляет пешую экскурсию по музейно-экскурсионному комплексу с посещением Каповой пещеры с 1 по 30 июня.