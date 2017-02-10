В Башкортостане на проведение весенне-полевых работ из республиканского бюджета будет выделено 930 млн рублей Фото: Олег Яровиков В Башкортостане на проведение весенне-полевых работ из республиканского бюджета будет выделено 930 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В 2017 году на проведение посевной кампании из республиканского бюджета будет выделено 930 млн рублей. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на расширенном совещании, посвященном итогам деятельности агропромышленного комплекса за 2016 год и задачам на 2017 год.

– В этом году на проведение весенне-полевых работ планируем направить 930 млн рублей господдержки, в том числе на несвязанную поддержку – 500 млн рублей, на молоко – 300 млн рублей, на минеральные удобрения – 80 млн рублей, на элитные семена – 52 млн рублей, – сказал руководитель региона. – Это меньше, чем в прошлом году, таковы пока возможности бюджета. Но в сегодняшних условиях это тоже ощутимая поддержка.

Глава республики отметил, что перебоев с поставками горюче-смазочных материалов во время посевной кампании не будет.

– Смена собственника «Башнефти» не отразится на поставках горючего. Ситуация хуже не станет. Надеемся, что она будет лучше. Поставки будут вестись без сбоев, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Понятно, что есть вопросы по ценообразованию. Цена на зимнее дизтопливо выросла, есть опасения по поводу повышения и на летнее. Тем не менее мы стараемся, чтобы производители ГСМ нас услышали и сделали шаги навстречу.

Руководитель региона сообщил, что уже подписаны соглашения по минеральным и азотным удобрениям с крупнейшими производителями республики. По сложным удобрениям заключен меморандум о сотрудничестве с корпорацией «ФосАгро», которая планирует создать в Башкортостане своё подразделение.

– В прошлом году цены на минудобрения на внешнем и внутреннем рынках существенно снизились. Эта ситуация пока сохраняется и в этом году. Но наши аграрии пока неактивны в части закупки удобрений. Без них хороший урожай получить невозможно. Это вы знаете лучше меня, – отметил Рустэм Хамитов. – Не надо экономить на этой статье расходов, надо покупать. Если в дальнейшем будем использовать удобрения, то будем выходить на хорошие результаты.