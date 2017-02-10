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В Башкирии подсчитали банковские вклады населения

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии подсчитали банковские вклады населения Фото: Олег Яровиков

В Башкирии подсчитали банковские вклады населения Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В 2016 году жители республики стремились придерживаться сберегательной модели поведения, заявил управляющий Отделением Национального банка по РБ Уральского Главного управления Банка России Марат Кашапов.

«Если в предыдущие годы среди населения преобладала потребительская модель поведения, то сберегательная модель стала более значимой в последний год — полтора, — отметил на пресс-конференции Марат Кашапов. — Отражением этой тенденции стало увеличение объемов вкладов населения, выросших за 2016 год на 10 процентов. Сейчас в банках на территории республики 337 миллиардов рублей привлечено от граждан».

В среднем по России прирост за год составил 4,5 процента. К 1 января 2017 года банковские вклады россиян достигли 24 303,4 млрд рублей.

«Для нашего региона характерно, что у нас не столь высок удельный вес вкладов в иностранной валюте. Если в среднем по России это 24 процента, то у нас всего 12 процентов. Это показатель, примерно соответствующий предыдущим годам», — сказал управляющий Отделением Национального банка по РБ.

Теги: Нацбанк РБ,вклады населения
 
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