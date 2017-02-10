В Башкирии поставят спектакль по нашумевшей пьесе «Колбаса. Фрагменты»

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии поставят спектакль по нашумевшей пьесе Валерия Шергина «Колбаса. Фрагменты». Премьеру готовит Туймазинский татарский драматический театр.

Как сообщает пресс-служба театра, пьесу выбрали для постановки после показа эскиза на «Первой театральной лаборатории молодых режиссеров». Постановщиком выступил Антон Бутаков, молодой режиссер из Екатеринбурга. Он окончил Екатеринбургский театральный институт (мастерская Н.В. Коляды), с 2008 года работает в «Коляда-Театре». Его работа в рамках лаборатории вызвала восторженные отклики, набрала наибольшее число зрительских голосов и получила высокую оценку критиков.

В содержании пьесы «Колбаса. Фрагменты» — десять человек с разными характерами, разными судьбами, разным опытом, объединенные тесными семейными связями, жесткой историей и судьбой поросенка, купленного, чтобы сделать из него колбасу на свадьбу. «Это история такого определенного социального среза, очень конкретного, совершенно приземленного, бытового, где люди живут в поисках любви и этой любви не находят. А то, что они находят и принимают за любовь, принимают за истинные чувства, — это не более чем колбаса, которая в этой деревне считается самой вкусной. Вкуснее колбасы просто не бывает», — пишут критики о литературном источнике.