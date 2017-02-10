«МегаФон» приглашает операторов связи принять участие в программе «FMC Партнер»

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Компания «МегаФон» представляет программу «FMC Партнер», которая позволит операторам связи в рамках своей виртуальной АТС объединить услуги фиксированной и мобильной связи. Одним из первых партнеров программы стал федеральный провайдер NETBYNET (бренд Wifire).

Программа «FMC Партнер» предоставляет операторам возможность объединить собственные ресурсы фиксированной связи (виртуальные АТС) с мобильной сетью на базе интеллектуальной платформы «МегаФона». Участие в программе не требует получения дополнительных лицензий и затрат на организацию сети или модернизацию собственной сервисной инфраструктуры. Функционал виртуальной АТС (ВАТС) значительно расширяется: услуги, которые ранее были доступны клиентам провайдера только в рамках фиксированной связи, теперь могут быть подключены на мобильные телефоны с SIM-картами компании «МегаФон».

Объединение фиксированной и мобильной связи на одной платформе ВАТС оператор может использовать для развития таких сервисов, как короткая нумерация, система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), аналитика частоты, длительности и географии звонков. При этом оператор сохраняет управление услугами ВАТС, что позволяет ему оставаться для клиента «единой точкой входа».

Партнерство дает и финансовые преимущества. «МегаФон» выплачивает оператору вознаграждение, размер которого растет по прогрессивной шкале в зависимости от объемов продаж мобильных услуг клиентам оператора.

«Нашими клиентами стали более 1200 операторов. Мы стремимся предлагать своим клиентам и партнерам современные и комплексные решения для развития и повышения эффективности их бизнеса. Программа «FMC Партнер» — это расширение возможностей и повышение привлекательности сервисов и услуг операторов фиксированной связи на базе технологических и интеллектуальных возможностей компании «МегаФон», — комментирует Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон».

«Сегодня активно развиваются конвергентные сервисы, которые объединяют сразу несколько услуг для удобства клиента. Совместный с компанией «МегаФон» запуск новой программы «FMC Партнер» позволит операторам, которые используют нашу виртуальную АТС, создавать корпоративные телефонные сети и объединять технологии фиксированной и мобильной связи на всей территории нашей страны, — отметил Сергей Ильчук, директор по развитию корпоративного бизнеса компании NETBYNET. — По нашим оценкам, корпоративные клиенты смогут сократить затраты на телефонию до 20%. К услуге уже начали проявлять активный интерес не только существующие, но и потенциальные клиенты NETBYNET».

Рыночный потенциал программы «FMC-Партнер» тесно связан с тенденциями развития услуги ВАТС, которая сейчас находится в фазе роста. По данным iKS-Consulting, к концу 2016 года объем рынка виртуальной телефонии вырастет на 30% и составит около 4,66 млрд рублей, что ниже уровня 2014 года — 71% — и 2015 года — 44%, соответственно. При этом темпы прироста абонентской базы ВАТС не снижаются: в 2016 году число клиентов достигло 149,9 тысячи — это на 26% больше, чем в 2015 году (118,9 тысячи). Это вызвано выходом на рынок новых игроков — «Яндекса» (апрель, 2016) и «МегаФона» (сентябрь, 2015), которые привлекли значительное число клиентов. Программа «FMC Партнер» может стать дополнительным драйвером для роста рынка ВАТС.