Башкирия занимает седьмое место в России по количеству выданных банковских карт Фото: Олег Яровиков Башкирия занимает седьмое место в России по количеству выданных банковских карт Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостан сохраняет лидирующие позиции по количеству выданных банковских карт, занимая седьмое место в банковском секторе России, — 6,3 млн карт. Такие данные приводит Отделение — Национальный банк по РБ Уральского главного управления Банка России.

К 1 января этого года насчитывалось более пяти тысяч банкоматов для совершения операций платежными картами и 42 тысячи электронных терминалов для оплаты товаров и услуг.

Как отметил на пресс-конференции управляющий Нацбанка по РБ Марат Кашапов, большинство банкоматов оснащены функцией, позволяющей производить оплату товаров и услуг, включая жилищно-коммунальные услуги и услуги связи.

В прошлом году доля безналичных транзакций платежными картами составила 72,9 процента по количеству и 25,1 процента по сумме совершенных операций. В 2015 году их доля составляла 70,9 и 21,1 процента, соответственно.

В объеме платных услуг населению, общепита и розничной торговли доля оплаты платежными картами возросла в регионе, по сравнению с 2015 годом, на 3,7 п.п. и составила 17 процентов.