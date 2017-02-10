Темпы роста по ипотеке в Башкирии заметно превышают среднероссийские показатели

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане выдано в прошлом году более 30 тысяч жилищных ипотечных кредитов на сумму 43,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичными показателями 2015 года количество кредитов в регионе увеличилось в 1,3 раза, по сумме кредитов — в 1,4 раза.

Как сообщил на пресс-конференции управляющий Отделением Национального банка по Башкортостану Марат Кашапов, темпы роста по ипотеке в республике заметно превышают среднероссийский показатель.

Так, в целом по стране количество выданных кредитов выросло за год на 22,4 процента, по объему кредитов — на 26,8 процента.

«На сегодняшний день задолженность по ипотечным кредитам составляет в Башкортостане 115,6 миллиарда рублей. Иначе говоря, это тот объем долга перед банками, который имеют сейчас на руках наши жители», — пояснил Марат Кашапов.

По его словам, в значительной мере за счет ипотечных кредитов в регионе обеспечивается рост жилищного строительства на фоне общего спада в этой отрасли.

«Именно по жилью нам удалось обеспечить сохранение уровня 2015 года и в прошлом году», — добавил он.

Как отметил глава Нацбанка по Башкортостану, просроченная задолженность по ипотеке в общей сумме задолженности населения перед банками невелика и составила в прошлом году 1,1 процента против среднероссийского показателя в 1,6 процента.