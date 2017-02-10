Жители Башкирии стали больше брать кредитов Фото: Карина Камаева Жители Башкирии стали больше брать кредитов Фото: Карина Камаева

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В прошлом году жители Башкортостана получили в банках 177,1 млрд рублей кредитов. Это на 28,9 процента больше, чем в целом за 2015 год. Такие данные озвучил на встрече с журналистами управляющий Отделением Национального банка по РБ Уральского Главного управления Банка России Марат Кашапов.

«Остаток задолженности по кредитам населения к 1 января этого года составил 280,2 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 3,1 процента», — констатировал Марат Кашапов.

Просроченная задолженность населения перед банками составила 25 млрд рублей, снизившись за 2016 год на 2,3 процента. В целом по России снижение составило 0,6 процента.

Удельный вес просроченной задолженности снизился за год с 9,4 до 8,9 процента. Среднероссийский показатель снизился за это же время с 8,1 до 7,9 процента.