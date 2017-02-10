В Башкирии просят содействия граждан в расследовании убийства четы пенсионеров Фото: Андрей Старостин
В Башкирии просят содействия граждан в расследовании убийства четы пенсионеров
В Башкирии просят содействия граждан в расследовании убийства четы пенсионеров Фото: Андрей Старостин
УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
СКР по республике обращается к гражданам за содействием в расследовании убийства четы пенсионеров. В поселке Раевский 6 февраля были обнаружены тела 83-летнего местного жителя и его 81-летней супруги с признаками насильственной смерти, в их доме на улице Космонавтов. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника и просят обладающих какой-либо информацией о личности подозреваемого позвонить по телефонам: (34754) 2-35-04, (34754) 2-35-82, (347) 251-62-51, (347) 251-75-07 или 02.