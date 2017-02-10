В Башкирии ВТБ24 выдал более 13 млрд рублей кредитов Фото: Олег Яровиков



В Башкирии ВТБ24 выдал более 13 млрд рублей кредитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

ВТБ24 в 2016 году выдал жителям Башкортостана более 13 млрд рублей кредитов, превысив прошлогодний показатель почти на 80 процентов. В том числе ипотечных кредитов — на сумму свыше 4 млрд рублей (рост на 67 процентов), потребительских — на 5 млрд, и порядка трех тысяч автокредитов на сумму 1,4 млрд рублей. Портфель ипотечных кредитов составил 13 млрд рублей, кредитный портфель в целом — 27 млрд, автокредитов — 2,7 млрд, потребительских — 9,1 млрд рублей.

«Сберегательная модель сменяется моделью потребления, и банковская сфера восстанавливается после спада 2015 года», — отметил управляющий ВТБ24 в Башкортостане Айдар Зубаиров.

По итогам 2016 года региональное отделение банка получило чистую прибыль в 598 млн рублей, тогда как в 2015 прибыль составила 45 млн. «Причины — рост и увеличение качества портфеля, увеличение комиссионных доходов, снижение операционных расходов», — прокомментировал управляющий. Башкортостан вошел в число регионов, включенных в Стратегию развития ВТБ24 до 2020 года. Региональная сеть банка будет активно развиваться. На май-июнь намечено открытие в Салавате нового офиса, который предоставит полную линейку кредитов, в том числе ипотечных и для малого бизнеса. В небольших населенных пунктах сеть планируется развивать через дочерний «Почта Банк» (более 40 «окон» в почтовых отделениях открылись в 2016 году и открытие 50 намечено на текущий год).

«С оптимизмом смотрим на развитие банка в республике, которая является ключевым регионом для группы ВТБ. Планы по кредитованию самые лучшие. Это видно и по соотношению выданных и собранных кредитов — 27 и 16 млрд рублей, соответственно. Задолженность по кредитам неуклонно снижается, многие заемщики предпочитают заблаговременно погашать взносы», — сообщил Айдар Зубаиров.