Башкортостан среди лучших в рейтинге регионов по эффективности реализации программ капитального ремонта Фото: Олег Яровиков Башкортостан среди лучших в рейтинге регионов по эффективности реализации программ капитального ремонта Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Лучшими в разработанном Минстроем России рейтинге регионов по совокупности показателей эффективности реализации программ капитального ремонта, который включает и выполнение краткосрочных планов 2016 года, и собираемость взносов собственников стали Тульская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Владимирская область, Республика Карелия и Тамбовская область. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень в ходе всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации программ капремонта и приоритетному проекту «ЖКХ и городская среда». По словам министра, полностью региональные программы по капремонту в прошлом году выполнили 44 региона, всего было отремонтировано более 41 тысяч многоквартирных домов. Михаил Мень добавил, что собираемость взносов на капремонт за год выросла на 8,5 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, превысив 85 процентов. Также глава Минстроя России отметил, что в 78 субъектах проведен предварительный отбор в реестры добросовестных компаний, занимающихся проведением капитального ремонта.

— В 2016 году стартовала принципиально новая система отбора подрядчиков для проведения капремонта, призванная повысить его качество: введено проведение предварительных отборов и формирование реестров квалифицированных подрядных организаций, — пояснил Михаил Мень. — Для проведения работ по капитальному ремонту конкурс будет проводиться только из этих реестров подрядчиков, доказавших свою добросовестность. Отдельные субъекты самостоятельно создали такие реестры, что значительно облегчает проведение работ.

В ходе совещания заместитель главы Минстроя России Андрей Чибис напомнил, что с прошлого года введена норма закона, которой должны следовать абсолютно все субъекты: речь о формировании краткосрочных планов, которые предусматривают полное расходование средств взносов собственников, полученных региональным оператором за год.

— Кроме того, для реализации программы на 2017 год в недельный срок должны быть утверждены краткосрочные планы по капремонту и размер минимального взноса в регионах, которые этого все еще не сделали, — сказал Андрей Чибис.

В 2016 году в Башкортостане было отремонтировано 1209 многоквартирных домов, условия проживания улучшили более 192 тысяч жителей. В соответствии с планом в 2017 году планируется отремонтировать 1064 дома. Средний показатель собираемости взносов на капремонт по республике достигает 86,2 процента, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.