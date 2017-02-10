На базе УГНТУ пройдет региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы»

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

С 13 по 17 февраля на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета состоится региональный Чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.

Чемпионаты мира WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. В них принимают участие Национальные сборные команды, состоящие из молодых квалифицированных рабочих, студентов университетов и колледжей в возрасте до 22 лет. Национальная сборная России для выступления на международных соревнованиях формируется из победителей региональных чемпионатов.

Чемпионат WorldSkills в Башкортостане проводится по 30 компетенциям, в том числе — семь компетенций JuniorSkills, число конкурсантов — 233 человек (общее число участников вместе с экспертами и наставниками — около 450 человек), в том числе:

— 123 человека (участники WorldSkills) — студенты профессиональных образовательных организаций (от 16 до 22 лет).

— 110 человек (участники JuniorSkills) — учащиеся школ, они делаться на участников возраста 10+ и на участников возраста 14+. Участники JuniorSkills участвуют в командах по два человека.

В каждой компетенции будут соревноваться по пять конкурсантов (или команд по два человека).