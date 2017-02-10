Аскар Абдразаков свой первый сольный концерт в Санкт-Петербурге посвятил Шаляпину Фото: Андрей Старостин

Аскар Абдразаков свой первый сольный концерт в Санкт-Петербурге посвятил Шаляпину Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Первый сольный концерт Аскара Абдразакова состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Вечер вокальной музыки прошел в Большом зале филармонии им. Д. Шостаковича. Прославленный оперный бас спел с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя Сергея Стадлера и дирижера Пьера Валле.

Аскар Абразаков порадовал своих поклонников уникальной программой. Первое отделение певец решил посвятить излюбленному образу своего земляка Федора Шаляпина — образу Дон Кихота в интерпретации трех композиторов прошлого столетия, которые писали свои произведения специально для великого шаляпинского баса. Он исполнил сочинения Жюля Массне, Мориса Равеля и Жака Ибера. Во втором отделении прозвучали арии из мюзиклов.

Незадолго до концерта в интервью газете «Известия» певец прокомментировал свой выбор программы, рассказал о своем отношении к великому русскому басу.

«Я родился в Уфе, где Федор Иванович начинал свою певческую карьеру и где этот факт очень ценят. В прошлом году, кстати, в Уфе впервые прошел конкурс вокалистов имени Шаляпина, и мне предложили возглавить жюри. Шаляпин — уроженец Казани, где проводится старейший российский оперный фестиваль его имени. В Казани на конкурсе Шаляпина я когда-то получил первую премию. А не так давно стал художественным руководителем Дачного фестиваля имени Шаляпина в Плёсе. Это был человек с такой харизмой, таким прекрасным нутром...».

Зал в Петербурге долго не отпускал любимого певца со сцены. На концерте присутствовала мама артиста Таскиря Абдразакова.

Как сообщила продюсер Зарема Мирсаяпова, новую программу Аскара Абдразакова смогут услышать и уфимцы. «Как раз согласовываются даты по концерту в Уфе. Программа, действительно уникальная, необычная для сольного концерта оперного певца», — отметила собеседница агентства.