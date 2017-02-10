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10 февраля Пятница

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В Уфе ТПП проведет для бизнесменов бесплатный семинар по онлайн-кассам

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе ТПП проведет для бизнесменов бесплатный семинар по онлайн-кассам Фото: blog.it-terminal.ru

В Уфе ТПП проведет для бизнесменов бесплатный семинар по онлайн-кассам Фото: blog.it-terminal.ru

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Торгово-промышленная палата Башкортостана совместно с «Реестром социальных карт» проводит семинар для предпринимателей по новому порядку применения контрольно-кассовой техники. 1 февраля 2017 года в силу вступил ФЗ-54 об обязательном применении онлайн-касс: чеки должны отправляться в ФНС через оператора фискальных данных. «В связи с этим у предпринимателей возникает масса вопросов, на которые они смогут получить ответы, а также проконсультироваться у специалистов и увидеть работу онлайн-касс», — сообщили в Бизнес-школе ТПП.

Семинар пройдет 28 февраля в «Президент Отеле» с 09.30 до 13.00. Участие бесплатное, регистрация обязательна.

Теги: бизнес,онлайн-кассы,ТПП РБ
 
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