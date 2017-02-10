Юный теннисист из Башкирии стал стипендиатом Фонда первого Президента России Бориса Ельцина Фото: с сайта http://www.juniortennis.ru

Юный теннисист из Башкирии стал стипендиатом Фонда первого Президента России Бориса Ельцина Фото: с сайта http://www.juniortennis.ru

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Теннисист из Башкирии в числе 17 юных спортсменов со всей страны стал стипендиатом Фонда первого Президента России Бориса Ельцина. Фонд традиционно поддерживает талантливых юных теннисистов, и в нынешнем году церемония награждения отличившихся спортсменов проходила в Москве уже в 14-й раз. Почетных гостей принимала у себя Наина Ельцина.

Для того чтобы попасть в число стипендиатов, нужно стабильно показывать качественный теннис, одерживать победы, занимать высокие места в профессиональных для своего возраста рейтингах. Уфимец Игорь Кудряшов занимается теннисом с шести лет, в настоящее время его тренирует Ринат Нургалеев. В копилке достижений юноши первые места в первенстве Самарской области, первенстве Башкортостана и турнире Pajulahti Cup. В парной классификации спортсмен имеет награды в первенствах ПФО и России. В этом году воспитанник уфимской школы тенниса стал победителем Kremlin Cup Junior, участвовал в Les Petits As — Le Mondial Lacoste.

В течение года все награжденные будут получать достойную стипендию, которая поможет им еще активнее заниматься любимым видом спорта, совершенствуясь и побеждая на юношеском уровне, сообщает Федерация тенниса России.