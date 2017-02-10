В 2016 году в Башкирии зарегистрировано 25 тысяч «электронных сделок» с недвижимостью - Росреестр по РБ Фото: ИА «Башинформ» В 2016 году в Башкирии зарегистрировано 25 тысяч «электронных сделок» с недвижимостью - Росреестр по РБ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В 2016 году с помощью электронного сервиса в Росреестр подана 401 тысяча заявлений о государственной регистрации прав. В Башкирии за этот период поступило порядка 25 тысяч «электронных сделок», при этом около 40 процентов заявлений подано гражданами и юридическими лицами, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

По количеству заявлений на госрегистрацию прав в электронном виде республика находится на втором месте в России.

При подаче документов через интернет срок регистрации сокращен до двух рабочих дней, на 30 процентов уменьшается и сумма госпошлины для физических лиц.

В ведомстве напомнили, что для удобства граждан в Уфе действует Центр консультирования по сдаче документов в электронном виде (улица Ленина, 70). Здесь в течение 15 минут можно оформить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и сразу же сдать документы. Готовая выписка о праве собственности будет направлена на адрес электронной почты заявителя.

С 1 января 2017 года вступил в силу новый федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Документ, в частности, регулирует вопросы по ведению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и предоставления содержащихся в нем сведений, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая интернет. При этом страховые и кредитные организации обязаны запрашивать и получать сведения из ЕГРН только в электронной форме.

«Благодаря современным информационным технологиям заявители могут не терять время на визит в офис и не зависеть от действий чиновника. Электронная регистрация прав на недвижимость позволяет не только уменьшать сроки получения этой услуги, но еще и сокращает количество процедур, необходимых для регистрации прав собственности, до одной», — отметили в Управлении Росреестра по Башкортостану.