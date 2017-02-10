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10 февраля Пятница

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В Башкирии по вине автобусов произошло 204 аварии

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии по вине автобусов произошло 204 аварии Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии по вине автобусов произошло 204 аварии Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике за минувший год зафиксировано 204 аварии по вине водителей автобусов. В них погибли четыре человека и 324 получили травмы. Статистические данные сообщили в УГИБДД МВД по РБ. Более чем две трети дорожных инцидентов произошло на территории Уфы: 178 аварий, двое погибших, 262 раненых.

Чаще всего происходили столкновения, опрокидывания и наезды автобусов на пешеходов. Причинами стали несоблюдение очередности проезда, превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции, нарушение ПДД на пешеходных переходах.

Аварийность с участием автобусов растет в течение последних четырех лет: 87, 138, 188 и 204 ДТП, соответственно. В январе текущего года по вине водителей общественного транспорта произошло девять аварий, в которых пострадали 13 человек.

Теги: ДТП,статистика,автобусы
 
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