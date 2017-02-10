В Башкирии уменьшилось количество смертей и травм на производстве Фото: Олег Яровиков В Башкирии уменьшилось количество смертей и травм на производстве Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Производственный травматизм — следствие незнания элементарных правил охраны труда, считает руководитель Гострудинспекции РБ Татьяна Астрелина. На брифинге по итогам года она назвала самые травмоопасные производства: обрабатывающие (31 процент всех несчастных случаев), строительство (13), сельское хозяйство (8). «Играет роль прежде всего степень износа основных фондов. В «обработке» это почти 60 процентов, в строительстве 50, в сельском хозяйстве около 40. Во всех трех отраслях значительное число работников заняты во вредных или опасных условиях труда, то есть повышенные риски там априори. В-третьих, мы видим, что работодатели стали меньше тратить на охрану труда работников. В 2014 году на одного работающего тратилось больше 11 тысяч, в 2015 — 9 900. В Татарстане этот показатель составляет более 20 тысяч. И еще один момент — в этих отраслях используется труд низкоквалифицированных кадров», — прокомментировала Астрелина.

Нарушения по охране труда входят в «топ» самых распространенных. «Прежде всего это необучение и непроверка знаний по охране труда. Однажды пришлось отстранить 77 работников завода «Салаватстекло», так как выяснилось, что они не обучены технологии погрузки, разгрузки и размещения грузов. А ведь именно в результате неправильного складирования с грузчиками происходят тяжелые и смертельные несчастные случаи. По той же причине отстраняли сотрудников «Магнитрона», — рассказала руководитель ГТИ. — Еще одно распространенное нарушение — проблемы со средствами индивидуальной защиты: их полное или частичное отсутствие, либо несоблюдение сроков использования, или неумение ими пользоваться. Шесть человек погибли при работе в коллекторах от отравления метаном. Некоторые не имели соответствующего снаряжения, а кто имел — не знал, как им пользоваться. Хотя были снабжены даже газоанализатором. Не применялись страховочные пояса».

В целом руководитель Гострудинспекции отметила тенденцию к снижению производственного травматизма. В 2015 году было 147 погибших на работе, в 2016 — 117. Из них 67 смертей признаны связанными с производством. Остальные произошли по естественным причинам. «Здесь стоит задуматься о качестве медосмотров, — указала она. — Мы расследуем эти случаи и призываем лечебные учреждения к административной ответственности».

Меньше стало получивших тяжкий вред здоровью: в 2015 — 153, в 2016 — 132, из них 130 случаев признаны связанными с производством. Когда нет договора или заключен договор гражданско-правового характера, работодатель ответственности не несет. «Однако начала складываться положительная практика — суды начали поддерживать нас, когда мы доказываем, что гражданско-правовой договор является фактически регулятором трудовых отношений. Первая ласточка — итог расследования гибели работницы Амзинского лесокомбината», — сообщила Татьяна Астрелина.