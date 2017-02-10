В Уфе состоится ярмарка вакансий для пенсионеров Фото: Олег Яровиков В Уфе состоится ярмарка вакансий для пенсионеров Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 16 февраля состоится ярмарка вакансий для людей предпенсионного или пенсионного возраста.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, посетителям предложат вакансии вахтера, горничной, дворника, заготовителя продуктов и сырья, инженера по проектно-сметной работе, контролера-обходчика, курьера, кухонного рабочего, повара, подсобного рабочего, расклейщика объявления, слесаря-сантехника, электрика и других профессий.

Кроме того, на ярмарке традиционно представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.