«В литературном проекте участвовал впервые» - паралимпийский чемпион Ирек Зарипов об акции #ЧитаемОнегина

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В российском культурно-просветительском проекте #ЧитаемОнегина приняли участие четырехкратный паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Ирек Зарипов и директор Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта Николай Бричкин. Запись происходила в студии МВД в Уфе.

«В подобном литературном проекте я участвовал впервые, поэтому немного волновался, — рассказал агентству «Башинформ» Ирек Зарипов. — Небольшой отрывок, около 20 строчек, нужно было прочитать без запинки, на одном дыхании. Перед записью я тренировался, посмотрел в интернете, как читают другие. Всего записали шесть дублей. Приятно, что меня выбрали для участия в числе 100 известных людей России. С удовольствием буду принимать участие в таких культурных акциях и впредь».

Жители Башкортостана могут проголосовать за представителей республики. Народное голосование за лучших чтецов проходит на портале Год литературы до 17 февраля.

Мультимедийный проект #ЧитаемОнегина — спецпроект «Российской газеты», интернет-портала «Год Литературы», Государственного музея им. А.С. Пушкина. Инициаторы акции предложили разным людям прочитать и записать на видео по несколько пушкинских строф. В видеопроекте приняли участие актеры Алексей Гуськов, Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Андрей Мерзликин, Максим Аверин, Юлия Пересильд, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, музыканты Дельфин и Диана Арбенина, глава Роспечати Михаил Сеславинский, российские космонавты прямо с борта МКС, журналист и медиаменеджер Тина Канделаки. Лучшие ролики, отобранные организаторами #ЧитаемОнегина, вошли в итоговую видеокнигу, которая будет открыта для просмотра на портале Год литературы 10 февраля.