В Башкирии ведется активная работа по развитию внешнеэкономической деятельности

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане ведется активная и планомерная работа по развитию внешнеэкономической деятельности, налаживается обратная связь с бизнес-сообществом зарубежных стран.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РБ, для расширения торгового сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций направлены обращения в адрес 52 торговых представительств России за рубежом, получен ответ от 23 торгпредств.

Торговые представительства России в Бельгии, Дании, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Пакистане, Таджикистане, Турции, Финляндии, Чехии предложили посетить страну пребывания с бизнес-миссией для проведения переговоров и презентации башкирских предприятий. С торгпредствами налажена работа по обмену информационных материалов об инвестиционном потенциале республики и о заинтересованных в сотрудничестве предприятиях Башкортостана.

Торгпредство России в Абхазии планирует принять участие в Российском энергетическом форуме, который пройдет в Уфе с 17 по 20 октября.

В свою очередь, торгпредство России в Дании приглашает презентовать туристический потенциал Башкортостана в числе других российских регионов в Копенгагене с 18 по 19 апреля.