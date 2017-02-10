В Уфе стартует третий набор «Кадрового актива Республики Башкортостан»

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Третий набор «Кадрового актива Республики Башкортостан» стартует 13 февраля. Основная задача проекта — повышение знаний и компетенций депутатов и общественников в области проектного управления и работы с населением, сообщили организаторы.

В первых двух потоках по программе «Современные управленческие технологии в системе местного самоуправления» прошли обучение 67 депутатов и 17 выпускников Школы политического лидерства из 40 районов республики.

«Важно, чтобы участники перестроились на проектное мышление, где речь идет об измеряемых результатах, сроках и бюджете. Чтобы идея получила законченную форму кристалла, нужно время. Информацию и определенные знания участники получили, и теперь от них зависит, что станет реальным проектом», — прокомментировала вице-президент Торгово-промышленной палаты РБ Зульфия Халикова.

«По итогам обучения двух потоков мы можем сказать, что практически всех депутатов волнуют одни и те же проблемы. Это проблема водоснабжения в сельских районах, организация сбора мусора и несанкционированные свалки, пополнение местных бюджетов. Очень серьезно стоит «кадровый вопрос», который, возможно, является сегодня основным. За неделю нашим слушателям с помощью преподавателей удалось сформировать идеи проектов, которые позволят продвинуться в решении таких глобальных проблем. Далее эти идеи должны пройти доработку и апробацию на местах. Я уверен, что многие идеи окажутся реально работающими», — рассказал председатель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев.

Несколько проектов были поддержаны экспертами и оценены как наиболее актуальные и возможные к реализации. Например, проект, направленный на совершенствование системы работы региональной адресной инвестиционной программы. Депутаты отметили, что сейчас зачастую приходится по несколько раз обновлять и актуализировать проектно-сметную документацию, а это излишняя трата бюджетных средств. В этой части депутаты предлагают усовершенствовать механизм подачи заявок в РАИП и выделения средств на реализацию проектов.

Также был представлен проект по формированию экологической культуры населения, который, по мнению «кадровых активистов», позволил бы во многом решить проблему обращения с ТБО. Депутат Подлубовского сельсовета Кармаскалинского района представил проект, направленный на повышение пожарной безопасности отдаленных территорий. Сейчас ситуация такова, что обеспечить прибытие пожарного наряда оперативно во многие населенные пункты просто невозможно из-за их отдаленности от пожарных частей. Депутаты предложили вариант размещения пожарных подразделений в таких удаленных сельских поселениях на базе фермерских хозяйств либо у местных предпринимателей, которые имеют возможность оборудовать у себя такие помещения.

Участниками проекта «Кадровый актив Башкортостана» могут стать члены Ассоциации молодых депутатов РБ, а также выпускники Школы политического лидерства РБ. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте www.02mir.ru.